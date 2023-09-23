قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسوان، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.
حيث أسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا “اتجار” في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام– كمية من مخدرالهيروين- كمية من مخدرالشابو) بحوزة (4 متهمين لـ “3 منهم معلومات جنائية”).
كما تم ضبط (3) قضايا سلاح ناري.. بإجمالى (3 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 3 متهمين، وتنفيذ عدد (825) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
بوابة الأهرام
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والسلاح بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.