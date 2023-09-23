النيابة تأمر بحبس عاطل لسرقته العقارات بأسلوب “التسلق”

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة العقارات بمنطقة حلوان. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل “له معلومات جنائية”) حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزته (شاشة “مجهولة المصدر”). وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب “التسلق”، وأقر بارتكاب (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة. بوابة الأهرام

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