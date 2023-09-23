نكتة المسطول لمن سالوه حميدتي حي ولا ميت؟

في خضم الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع “الإرهابية”، يتواصل السجال الإعلامي في الدعم والتأييد والمساندة، ويتخذ أشكالاً من السخرية والترفيه والكتابة الجادة. تتداول مجالس المنصات الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان بحسب رصد محرر “النيلين“، نكتة المسطول “خارج الوعي”، والذي تم سؤاله عن قائد جماعة الدعم السريع المتمردة “حميدتي”، هل هو حي أم ميت؟ وأجاب “المسطول”: “حميتي” لو أخذنا الحرف الاول والأخير يطلع “حي”، ولو أخذنا الحروف الأخرى الفي النص يطلع “ميت”، إذن النتيجة “حي ميت”. المصدر – “النيلين”

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