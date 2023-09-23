شاهد.. الأميرة رجوة الحسين تتألق بإطلالة بسيطة في أحدث ظهور لها

تألقت الأميرة رجوة الحسين في أحدث ظهور لها مع زوجها ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خلال زيارة رسمية إلى الكونغرس الأمريكي، خطفت فيها أنظار العالم بأناقتها وبسطتها الساحرة.

ارتدت الأميرة رجوة خلال هذه الزيارة إطلالة باللون الأبيض والأسود مكونة من بلوزة وتنورة كلوش ميدي مع حقيبة وحذاء باللون الوردي.

جاءت تفاصيل إطلالة الأميرة رجوة كلاسيكية للغاية مع لمسة عصرية أنيقة من اللون الوردي، مكونة من بلوزة بيضاء كريمي بتصميم هاي مول مع أكمام متوسطة الطول اختارتها من دار الأزياء الإنجليزية Edeline Lee مع تنورة ميدي بتصميم كلوش “A لاين” باللون الأسود من ديور Dior، وأكملت إطلالتها الرقيقة بحقيبة يد من دار فندي Fendi موديل باغيت باللون الوردي Baguette Phone Pouch in Pink Patent Leather وحذاء بكعب من نفس الدار موديل Pink Mesh High-Heeled Slingbacks.

بالنسبة لإطلالة الأميرة رجوة الجملية، فكانت أيضاً بسيطة مع تصفيفة شعرها المنسدلة ومكياجاً برونزياً ناعماً ولم ترتدي الكثير من المجوهرات واكتفت بوضع أقراط صغيرة من الماس وخاتم مزين بحجر أزرق.

مجلة ليالينا