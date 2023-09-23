قرار مفاجئ يربك تجار البصل في مصر.. هل تراجعت الحكومة عن حظر التصدير؟

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية مساء أمس قرارا مفاجئا يقضي مضمونه بالتراجع عن تنفيذ قرار حكومي صدر منذ ساعات بحظر تصدير البصل للخارج بهدف السيطرة على أسعاره.

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا جديدا بإلغاء العمل بمنشور سابق معلن به قرار وزير التجارة والصناعة المصري بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن الاستهلاك.

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت قرارًا يوم الخميس الماضي، بتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج، وذلك لمدة 3 أشهر.

وأرسلت رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة إلى مصلحة الجمارك المصرية بإرجاء نشر القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 21/9/2023، بناء على التعليمات الواردة للوزارة، وإلغاء أي منشورات جمركية صدرت في هذا الشأن لحين إشعار آخر.

وكان من المفترض نشر القرار وزير التجارة والصناعة في الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) بالعدد رقم 210 (تابع) في 21 سبتمبر/ أيلول 2023، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، بحسب ما أشارت المصلحة إليه في منشورها السابق.

ولكن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت منشورا آخر رقم 18 لسنة 2023، بتاريخ الجمعة 22/9/2023، بإلغاء العمل بمنشور رقم 16 بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 أشهر.

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ما معنى القرار وكيف سيؤثر على السوق؟

ولفهم معنى القرار وتوابعه، تواصلت “العين الإخبارية” مع مجدي الوايلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الذي أكد أن القرار الجديد الصادر عن مصلحة الجمارك “لا يعني إلغاء حظر التصدير”.

وأوضح: “المنشور يعني أنه سيتم تأخير تنفيذ القرار لعدم التأثير على التجار المرتبطين بعقود تصدير مسبقة”.

وأوضح الوايلي لـ”العين الإخبارية” أن القرار كان من المفترض تطبيقه بداية من أكتوبر/ تشرين الثاني، إلا أن الجمارك بدأت تنفيذه بشكل فوري، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة لإرجاء تنفيذه لحين إشعار آخر.

أسعار البصل في مصر

وشهدت أسعار البصل في مصر زيادات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 35 جنيها، في ظل موجة التضخم التي تشهدها الدولة مع ضعف العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.

وأرجع حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، القفزات الجنونية في سعر البصل إلى تأثر الإنتاجية وتدني المساحات المزروعة؛ بسبب خسارة الفلاحين والتجار في العام الماضي، وفقًا لصحف محلية.

وأضاف نجيب، أنه لم يحدث في تاريخ مصر وصول سعر كيلو البصل إلى هذا المستوى، مؤكدًا أن التغيرات المناخية أثرت على منتجات زراعية استراتيجية من بينها البصل والطماطم في الخضراوات، وكادت تصل للمانجو في الفاكهة.

ويدخل البصل في أغلب وجبات المصريين، حيث يعد من أرخص الخضروات في البلاد، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه، ويتجاوز إنتاجها من البصل 3 ملايين طن سنويا، بحسب ما قاله الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة.

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وأضاف خليل في تصريحات تلفزيونية محلية، أن مصر تستهلك نحو مليوني طن من البصبل، ليصبح لديها فائض يتجاوز مليون طن سنويا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن.

العين الاخبارية