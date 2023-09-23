اكتشاف بيوت دعارة وديسكو وحديقة حيوان داخل سجن

اقتحم نحو 11 ألف جندي ورجل شرطة سجن توكورون في فنزويلا، في عملية شاملة ضد منظمة ترين دي أراجوا الإجرامية.

وبحسب تقارير إعلامية، عثرت قوات الأمن على شبكة أنفاق ومطاعم وبيوت دعارة ومرقص ديسكو وغرف تخزين، بل وحديقة حيوان صغيرة في السجن الواقع على مسافة نحو 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة كاراكاس.

سقوط لص ارتكب جريمة “لا تخطر على بال” في السعودية

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ريميجيو سيبايوس مساء الخميس: “عاد السجن الآن تحت السيطرة الكاملة للدولة بعد أن فككنا مركز المؤامرة”.

ويعد سجن توكورون، الذي يضم نحو سبعة آلاف سجين، مقرا لمنظمة الجريمة ترين دي أراجوا.

وتشارك المنظمة، وهي أقوى منظمة إجرامية في فنزويلا، في تهريب المخدرات والابتزاز والتعدين غير القانوني وتهريب المهاجرين.

وقد وسعت نطاق نفوذها في الآونة الأخيرة، ليشمل كولومبيا وبيرو وشيلي.

ومن المفترض أن الذي كان يدير سجن توكورون بحكم الأمر الواقع هو رئيس العصابة، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس المعروف باسم نينو جيريرو.

العين الاخبارية