رئيس مجلس السيادة يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة – صور

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في ختام زيارته لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الإسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلتقى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. وأعرب البرهان عن تقديره للدور الذي يقوم به الأمين العام واهتمامه الشخصي بالأوضاع في السودان، مشيداً بالدور الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة في ظل الظروف الحالية التي يواجهها الشعب السوداني جراء الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة، مؤكدا إستعداد الحكومة السودانية للتعاون مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني. من جانبه، عبّر الأمين العام عن مشاعر إيجابية تجاه السودان وشعبه، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية ستكثف جهودها من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين والمساهمة في جهود تسوية النزاع الحالي بما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها. سونا

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