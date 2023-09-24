وزير الصحة: نشكر المبادرة المجتمعية لإعادة تأهيل قسم الحوادث بمستشفى بورتسودان

أعرب وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم عن شكره للمبادرة المجتمعية لإعادة تأهيل قسم الحوادث بمستشفى بورتسودان، مثمنا الدور الكبير والفعال للمجتمع في الإسهام في تقديم الخدمات الصحية بصورة مرضية.

جاء ذلك خلال تفقده امس مستشفى بورتسودان، بولاية البحر الأحمر، رافقه مدير الإدارة العامة للطواريء ومكافحة الأوبئة د.منتصر محمد عثمان، ومدير الحجر الصحي القومي د.الفاتح ربيع ،ومدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالإنابة د.الاء الطيب مدثر ، والمدير التنفيذي للإمدادات الطبية د.شيخ الدين عبدالباقي، ومدير إدارة التنمية والمشروعات م. عبدالرحيم احمد .

وشملت الزيارة أقسام الباطنية والجراحة والأشعة.

واستمع الوزير خلال الزيارة لشرح وافي عن العمل الجاري في عمليات الصيانة والتأهيل مؤكدا دعمه للمشروع ، مشيرا إلى أهمية مستشفى بورتسودان الذي ظل يتميز منذ القدم بتقديم الخدمات لكافة الولايات بإعتباره مستشفاً عريقاً .

وأمن الوزير على ضرورة تشغيل مجمع العمليات لانه أساس عمل تشغيل المستشفى، شاكرا كل المبادرات التي تسعى لتأهيل المستشفى والعمل على إستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، خاصا المبادرة المجتمعية التي تقوم باعمال إعادة تأهيل قسم الحوادث.

من جانبها قالت د. هيسات يحي إبراهيم ، أن بداية المبادرة كانت خلال منتدى أصدقاء مرضى الريف وقد أثنى عليها محمد الأمين ليلو الأمين المالي للجمعية وبمباركة من أعضاء ورئاسة الجمعية، وتم عقد اجتماع وبمباركه الخطوة وبمشاركة الأخوة من المقاولين برئاسة الاستاذ ابوفاطمة الدبلوماسي وجمعية إسناد الحقل الصحي برئاسة باشمهندس محمد حبيب وبدعم من رجال الخير الذين وعدوا بصيانة 4 عنابر وصيانة غرفة العناية المكثفة بالإضافة إلى صيانة بعض أسرة المستشفى والنقالات وطلاءها بواسطة اتحاد الحرفيين بولاية البحر الاحمر وبدعم وبمشاركة من منظمة سوركنات وعدد من الخيرين بتوفير عدد 5 نقالات وعدد 4 كراسي متحركة ، مشيرة إلى وعد احد الخيرين بتوفير محطة تحلية المياه، موضحة أن هناك دعم من الاخوة الإعلاميين بالولاية لدعم المبادرة من داخل جمعية أصدقاء الريف وخارجها.