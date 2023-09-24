التربية والتعليم السودانية تنفي تحديد موعد لامتحانات الشهادة الثانوية

نفى وزير التربية والتعليم السوداني المكلف محمود سر الختم الحوري تحديد موعد لعقد امتحانات الشهادة السودانية كما روجت بعض الجهات في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ان جهات معلومة ظلت تنشر الاشاعات والأخبار المضللة ونسبها الى مصادر رفيعة بالوزارة لاثارة البلبلة وسط الطلاب واسرهم كنوع من الحرب النفسية. وطالب الحوري هذه الجهات مراعاة مصلحة الطلاب والكف عن نشر الاشاعات خاصة في ظل ظروف الحرب التي تمر بها البلاد والتي اثرت في كل نواحي الحياة. وحذر في ذات الوقت من ان التمادي في نشر الاشاعات يربك العملية التعليمية سيما وان قضية الشهادة السودانية قضية امن قومي، مطالبا الطلاب واسرهم بعدم الالتفات لمثل هذه الاشاعات والاخبار المضللة. وأكد الحوري ان اي خبر يخص الشهادة السودانية والعملية التعليمية سيتم بثه اولا عبر القنوات الرسمية للدولة . سونا

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