الشرطة تلاحق السيارات المنهوبة بدول الجوار عبر (الإنتربول)

أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن الشرطة ستعمل على استعادة السيارات المنهوبة من الخرطوم والتي تم تهريبها إلى دول الجوار عبر البوليس الدولي (الانتربول). وكشف فتح الرحمن في حوار مع وكالة السودان للانباء، ان وزارة الداخلية بتوجيهات من سعادة مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف الفريق خالد حسان محي الدين، شكلت فريقا من المباحث المركزية مختص في مكافحة سرقة السيارات والأدلة الجنائية مهمته رصد وحصر السيارات المنهوبة من الخرطوم والولايات المتأثرة بالحرب، وفق المعلومات المتوفرة والناتجة عن بلاغات المواطنين اصحاب السيارات المسروقة ومعلومات إدارة المرور توطئة لاحاطة “الإنتربول” بها لتنشر في نشراته، مما يمكن اجهزة الانتربول والشرطة السودانية من استردادها من الخارج متى ما كانت الظروف مواتية. سونا

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