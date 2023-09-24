تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو من حفل مصري أحياه الفنان السوداني الشاب عثمان بشة, قبل أيام بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أشعل المطرب السوداني الحفل المصري بالأغاني الراقصة والتي تعرف في السودان باسم أغاني “الهجيج”. وزعم معلقون بعد مشاهدتهم المقطع أن المصريين تعلموا الرقص على أنغام أغنيات الهجيج السودانية, ليرد ساخرون (الشعب المصري شعب فرفوش وراقص.. انتو عازوين تبيعوا الموية في حارة السقايين؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سودانيون يعلمون أهل مصر الرقص على أغاني الهجيج خلال حفل مصري أحياه الفنان السوداني “بشة” وساخرون: (عازوين تبيعوا الموية في حارة السقايين؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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