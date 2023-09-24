نشرت صفحة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو جديد للممثلة السودانية أمول المنير. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت أمول والملقبة بحسناء السوشيال ميديا والفن السوداني وهي تستعرض جمالها بالفستان الأزرق. ونشرت الممثلة الحسناء مقطع الفيديو قبل أيام لكنه تزامن مع مقاطع فيديو مسربة وفاضحة لزوجها الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع مع إحدى الحسناوات. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فإن تعليقات الجنس اللطيف كانت الأكثر, وكتبت إحدى المتابعات: (كمان فاتحة نفسك يا غبيانة؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الممثلة السودانية الحسناء أمول المنير تستعرض جمالها بعد ساعات من ظهور مقاطع فيديو فاضحة لزوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع ومتابعات: (كمان فاتحة نفسك يا غبيانة؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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