حرب السودان.. البرهان يعلن لأول مرة استعداده للجلوس والحوار مع حميدتي

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع، محمد ‏حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك لأول مرة بعد مرور 5 أشهر على النزاع المسلح في السودان.‏

وأوضح البرهان في مقابلة صحفية، أمس السبت، أنه سيجلس مع حميدتي من حيث المبدأ، في حال التزام الأخير بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الطرفان خلال المحادثات التي عُقدت في مدينة جدة السعودية، في شهر مايو/ أيار الماضي.

لكن قائد الجيش السوداني شدد في المقابلة الصحفية، أنه “واثق من النصر” ، بحسب تعبيره، وأوضح أنه اضطر إلى نقل مقر قيادته إلى بورتسودان، لأن القتال في العاصمة السودانية الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.

وكان قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد أكد في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، أن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.

ودعا حميدتي إلى تأسيس جيش سوداني جديد “لبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي”، حسب تعبيره.