بسبب الإهمال الطبى.. حبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه لطبيبة

قضت محكمة جنح قنا الجزئية، بحبس طبيبة بقسم الاستقبال في مستشفى قنا العام 6 أشهر وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي وتسببها في بتر ساق مريضة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الواحد، رئيس المحكمة، وبحضور محمد سليمان، وكيل النيابة، وسكرتارية عقاد متولى.

ترجع وقائع القضية لـ شهر مارس 2021 بدائرة قسم قنا ، حيث تسببت الطبيبة “ف” فى إحداث إيذاء للمجني عليها “آ. س. ح”، وترتب على ذلك إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة عبارة عن بتر ساقها.

وتبين من التحريات، أن الطبيبة تعمل باستقبال مستشفى قنا العام، قامت بتركيب القسطرة الطبية دون استخدام جهاز الدوبلار، ما أدى إلى إلحاق ضرر للمجني عليها ، ببتر ساقها بسبب الإهمال الطبي.

أحيلت القضية لمحكمة جنح قنا الجزئية، والتي قضت بحبس الطبيبة 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه وإلزامها بدفع مصاريف المحاماة بتهمة الإهمال الطبى.

صدى البلد