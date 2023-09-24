وزير الخارجية يلتقي نظيره اليمني

التقى السيد وزير الخارجية السفير/ علي الصادق علي، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بالسيد/ أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية اليمن، وناقش اللقاء الموضوعات والقضايا المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. واستعرض السيد وزير الخارجية خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، مركزاً على العدوان الذي تشنه مليشيات الدعم السريع على الدولة السودانية وانتهاكاتها المنهجية بحق المدنيين وتجاهل قوانين وأعراف الحرب، سيما القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن عدم التزامها بما تعهدت به في منبر جدة. من جانبه أكد السيد وزير الخارجية اليمني على موقف بلاده الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدته وسيادة أراضيه. سونا

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