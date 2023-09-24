بالصور.. اردول يزور أسرة الفريق مبارك كوتي كمتور الأسير لدى قوات الدعم السريع الإرهابية

قال مبارك اردول القيادي في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بأنه سجل زيارة لأسرة المفتش العام للقوات المسلحة السودانية والأسير لدى قوات الدعم السريع الإرهابية.

وكتب أردول على صفحته الرسمية: كنت في زيارة تضامنية لاسرة الاخ الاسير الفريق مبارك كوتي كمتور ، قابلت زوجته وابناءه اقوياء صابرين وصامدين ، الفريق مبارك كوتي المفتش العام للقوات المسلحة الذي تم أسره من منزله يوم ١٥ ابريل اكبر دليل على ان القوات المسلحة لم تخطط للحرب وانما ما حدث غدر نفذه عليها قوات انشأت لمساندتها ، وكل الاقوال التي تحاول الصاق الامر بروايات المليشيا يكذبها مثل هذه الوقائع .

رصد وتحرير – “النيلين”