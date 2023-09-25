نهر النيل: ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والزئبق والوقود المهربة

وقف اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل على الإنجاز الكبير الذي حققه أحد الأطواف النشطة والمتواصلة لإدارة مكافحة التهريب بالولاية والمتمثل في ضبط 12 مركبة محملة بمواد غذائية و وقود وكمية كبيرة من مادة الزئبق التي تستخدم في عمليات تعدين الذهب. وتمت هذه الضبطية في منطقة صحراوية اقصى شمال الولاية على مقربة من الحدود الدولية، وحيا مدير الشرطة بالولاية مجهودات مكافحة التهريب وتاريخها الطويل والمليء بالإنجازات الأمنية الكبيرة التي شكلت درعا حاميا للإقتصاد الوطني من المخربين وضعاف النفوس. وأضاف سيادته خلال حديثه على شرف المناسبة أن الحرب الوجودية على السودان ودولته وشعبه باتت تتخذ أشكالا متعددة من الحرب الإقتصادية والإجتماعية بعد هزيمة أعداء السودان عسكريا، ووجه بمنح القوة التي أنجزت الضبطية ثناء السيد مدير شرطة الولاية مع التحفيز المادي. سونا

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