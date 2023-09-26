حملة منعية لإزالة الظواهر السالبة والتشوهات بسوق عطبرة – صور

نفذت شرطة محلية عطبرة حملة مشتركة كبرى بالتنسيق مع مكونات لجنة أمن المحلية بمشاركة الجهات التنفيذية المختصة المتمثلة في إدارة الصحة ، الشئون الهندسية والغرفة التجارية بقيادة العميد شرطة الطيب محمد علي ارتولي مدير شرطة المحلية ومشاركة الأستاذ يحي خالد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة . واستهدفت الحملة سوق مدينة عطبرة وأسفرت عن حجز 3 تكاتك وتسويات مرورية ل 107 مخالفة و82 إجراء ضد الوقوف الخاطئ للمركبات. كما تمت إزالة عدد من الرواكيب العشوائية والفريشة وتجاوزات العرض الخارجي لعدد من المحال التجارية. سونا

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