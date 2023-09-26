بادي يؤكد دعمه لبرامج مستشفي مكه لطب العيون

الفريق أحمد العمدة بادي اكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق دعمه وكامل رعايته للبرامج والمشروعات الرامية لتطوير الأداء بمستشفى مكة لطب العيون من خلال تشييد الموقع الجديد للمستشفى . جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم وفد الإدارة الإقليمية لمؤسسة البصر الخيرية برئاسة الدكتور العاص أحمد كامل المدير الإقليمي لمؤسسة البصر الخيرية بالبلاد يرافقه البروفسور محمد نور مدير الإدارة الطبية والدكتور عبدالمنعم السيسي مدير إدارة المستشفيات بالسودان منسق المخيمات بالقارة الإفريقية . ذلك بحضور الأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة والدكتور حافظ الأمين حسين مدير مستشفى مكة لطب العيون بالدمازين . حيث تناول اللقاء أهداف زيارة الوفد للإقليم في مقدمتها الوقوف على سير الأداء والمنجزات التي تحققت والتدابير اللازمة لترقية وتطوير مسيرة الأداء بمستشفى مكة لطب العيون بالإقليم . واكد مدير مستشفى مكة لطب العيون ترحيب حكومة الاقليم باستضافة كلية مكة لطب العيون بالإقليم، موضحاً أن الحاكم وجه بضرورة تنفيذ المزيد من مخيمات العيون والأيام العلاجية على مستوى المحافظات بالإقليم. وأضاف أن المدير الإقليمي لمؤسسة البصر الخيرية أعرب عن تقديره لمواقف السيد الحاكم وحكومة الإقليم عامة وصادق إسهامهم في إنجاح برامــج المخيمات المجانية لطب العيون بالإقليم خلال المرحلة السابقة . سونا

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