أحيت الفنانة السودانية المعروفة حرم النور حفلاً بالعاصمة السعودية الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي وحضره جمهور غفير من أبناء الجالية السودانية بالرياض.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد احتشد المئات من السودانيين أمام المسرح الذي كانت تغني فيه المطربة حرم النور والتي أطربت الحضور بأغنية “الليمونة” التي اشتهرت بها.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قام بمشاركة المقطع على نطاق واسع وسط تعليقات ساخرة من احتشاد السودانيين, وكتب أحدهم (الرايح منو زول مغترب بلقاهو في الحفلة دي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط حشود كبيرة وعلى أنغام “الليمونة”..الفنانة حرم النور تحيي حفل في الرياض حضره المئات من السودانيين وساخرون: (الرايح منو زول مغترب بلقاهو في الحفلة دي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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