شاهد بالفيديو.. لاعب سوداني يسجل هدف عالمي وخرافي خلال دوري للهواة بإحدى قرى الجزيرة ومتابعون: (اللاعبين الهواة في الأرياف مظلومين بسبب عدم التوثيق)

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لفت أنظار المتابعين وتم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وثق المقطع المتداول للحظة تسجيل لاعب سوداني هاوي هدفاً وصفه المتابعون بالعالمي والخرافي.

ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع فإن اللاعب سجل هدفه خلال دورة للهواة بإحدى قرى ولاية الجزيرة, وعلق المتابعون على جمال الهدف الذي تم وصفه باللوحة بعد أن سجله اللاعب الشاب من ضربة حرة من مسافة بعيدة.

وأشاد المتابعون بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي القرى والأرياف لكنهم رغم ذلك مظلومين بسبب عدم توثيق لقطاتهم ومهاراتهم الكروية.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)