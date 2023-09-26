عرض أفراد من قوات الدعم السريع أنفسهم للسخرية من قبل المتابعين وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر أفراد الدعم السريع وهم يحمسون أنفسهم عبر التضرع لله والدعاء ولكن بطريقة خاطئة. وقام المتحدث نيابة عنهم بقول: (اللهم أنت ناصرنا ولا ناصر لنا.. اللهم انت مولانا ولا مولى لنا) المقطع أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وكتب أحدهم: (جهل مركب لا دنيا ولا دين يا أشاوس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط سخرية الجمهور.. أفراد من الدعم السريع ينطقون الدعاء بطريقة خاطئة وساخرون: (جهل مركب لا دنيا ولا دين يا أشاوس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.