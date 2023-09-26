تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية المتابعين وذلك بعد ساعات من نشره وتداوله على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية الشابة فهيمة عبد الله وهي تجلس داخل إحدى الصالات بعد نهاية حفلها بالمملكة العربية السعودية. الجمهور السوداني الذي حضر الحفل حرص على التقاط صور مع المطربة التي كانت تجلس على كرسي, وتدافع الرجال بالصفوف لالتقاط صور مع المطربة فهيمة في مشهد أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سودانيون بالسعودية يتدافعون بــ(الصفوف) من أجل التقاط صور “سيلفي” مع الفنانة فهيمة عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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