وصول ثلاث شاحنات محملة بالأدوية والمعدات الطبية للفاشر

وصل عدد ثلاثة شاحنات محملة بالأدوية و الإمدادات الطبية الى مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور وذلك بتنسيق وترتيب بين حكومة إقليم دارفور ومنظمة أطباء بلا حدود . وقال مدير عام الرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور الباشمهندس عبدالباقي محمد حامد في تصريح صحفي، أن الشاحنات تحمل أدوية ومعينات مهمة من ضمنها أدوية الملاريا وغيرها مؤكداً وصول هذه الأدوية في ظروف حرجه تعيشها ولاية شمال دارفور هذه الايام وذلك بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية والعلاجية. فيما أشار عبدالباقي بأن هناك ترتيب لتوصيل أدوية ومعينات إنسانية لبقية الولايات ستكون في الأيام القادمة ، مضيفًا أن ولاية شمال دارفور لوحدها قد سجلت في الأسبوع المنصرم إصابات كثيرة بمرض بالملاريا حسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة الولائية. الجدير بالذكر ان الشاحنات وصلت الولاية تحت رقابة وحماية من القوة الأمنية المشتركة لحركات الكفاح المسلحة التي تم تكوينها لتأمين وحماية ورعاية المواطنين والمؤسسات الإنسانية والخدمية والمنظمات الدولية. سونا

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