إعفاء وتعيين مديرىن تنفيذيين بجنوب كردفان

أصدر والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم قرارا بالرقم (٦٥) قضى بموجبه بإعفاء كل من السيد / بريمة جنقول سليمان المدير التنفيذي لمحلية ام دورين والسيد / صديق حميدان مرسال المدير التنفيذي لمحلية الريف الشرقي. كما أصدر قرارا آخرا بالرقم (٦٦) قضى بتعين السيد / سليمان كندة كودي مديرا تنفيذيا لمحلية ام دورين والسيد / بريمة جنقول سليمان مديرا تنفيذيا لمحلية الريف الشرقي. ووجه الإمانة العامة لحكومة الولاية وإدارة الحكم المحلي ومحليتي أم دورين والريف الشرقي وضع القرارين موضع التنفيذ. سونا

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