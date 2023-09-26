شاهد محمد رمضان مع ابنته “حنين” في أحدث ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي

كشف الفنان محمد رمضان عن صورة له برفقة ابنته حنين وذلك عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” وقام بتهنئتها بعيد ميلادها.

ونشر “رمضان” عدد من الصور مع ابنته حنين منذ فترة طفولتها مرورًا بفترة المراهقة إلى جانب صورة تجمعهما مع العائلة ولاقت الصور إعجاب متابعيه.

ويحرص “رمضان” على نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ودائمًا ما يظهر مع عائلته في جولاته الفنية.

وكشف “رمضان” خلال الساعات القليلة عن صور ومقاطع فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع “انستجرام” وأوضح خلالها سفره من بيروت إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرته الخاصة.

كما أوضح مقطع فيديو آخر وصوله لاستاد الأول بارك واستقباله من قبل المنظمين وحرصهم على إيصاله لمقعده ومتابعة مباراة النصر وأهلي جدة.

وفاز “رمضان” مؤخرًا بجائزة “أفضل ممثل عربي” عن مسلسل “جعفر العمدة” بحفل موريكس دور السنوي والذي أقيم في لبنان وسط حضور عدد ضخم من أبرز نجوم الفن والإعلام والغناء في مصر والوطن العربي.

وعرض لمحمد رمضان مؤخرًا أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم “ع الزيرو” ضمن أفلام موسم الصيف ويحقق نجاحاً بشباك التذاكر المصري وسط منافسة لعدد من الأعمال السينمائية التي يتم عرضها منها فيلم “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي.

مصراوي