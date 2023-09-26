السلطات السودانية تحصر ممتلكات عناصر الدعم السريع فى القضارف على حدود إثيوبيا

قامت السودان بخطوة جديدة تهدف للتضييق المالي والاقتصادي على قوات الدعم السريع، وأعلنت لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة عن قيامها بفتح بلاغات وحصر الممتلكات الخاصة بها في ولاية القضارف الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وأكد وفد اللجنة برئاسة جمعة الوكيل الأعيسر الذي قام بجولة تفقدية في ولاية القضارف، أنه سيقوم بعملية تقصي حقائق وتجميع شهادات من عدد من مراكز إيواء التي تضم نازحي العاصمة الخرطوم والولايات المتاثرة بالحرب، وإجراء تحقيقات معهم لتجميع المزيد من المعلومات بهذا الشأن.

واجتمع وفد اللجنة مع لجنة أمن الولاية للاطلاع على البلاغات التى فتحت ضد قوات الدعم السريع فى هذا الجانب، حيث أكد والى القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب استعداد على تقديم كافة سبل الدعم للجنة حتى تتمكن من إنجاز مهامها الموكلة لها.

وتم تشكيل لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لتتبع الجرائم التي تقوم بها قوات الدعم السريع.

وكانت قد أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أمس، نجاح قوات العمل الخاص التابعة للجيش في تنفيذ عملية نوعية جديدة داخل أم درمان، نتج عنها خسائر جسيمة في صفوف قوات الدعم السريع.

وأرفقت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية مع خبر العملية فيديو يوثق لها، يظهر بعض عناصر قوات العمل الخاصة في عملية تبادل إطلاق النار مع عناصر من الدعم السريع.

بوابة فيتو