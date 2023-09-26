ألقت أجهزة الأمن القبض على موظف HR بأحد المستشفيات الخاصة لتحرشه بفتاة خلال الأنترفيو، وقررت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضية.
الواقعة بدأت بفيديو زعمت فيه فتاة وبلاغ لشرطة نجدة الجيزة قالت فيه إنها تعرضت للتحرش من موظف بمستشفى خاص بأكتوبر خلال تقدمها لشغل وظيفة وتم التحفظ على الموظف وعرضه على جهات التحقيق.
وقالت المجنى عليها وتدعى سلمى لـ القاهرة 24 إنها تعرضت للتحرش خلال مقابلة في مكتب المتهم وفوجئت به في أثناء ذلك يمسكها من أماكن حساسة بجسدها داخل مكتب ضيق، وأنه طلب منها إجراء المقابلة في وضع الوقوف رافضا جلوسها بينما كان يقف هو خلفها لكنه نهرته بشدة وصرخت حتى أنقذها العاملون بالمستشفى.
وأضافت أنها صممت على تحرير محضر وعدم التراجع حتى يكون عظة لأمثاله وتشجيعا لأي فتاة تتعرض للتحرش للحصول على حقها بالقانون.
القاهرة 24
كانت هذه تفاصيل خبر مسك أماكن حساسة بجسمي.. حبس موظف HR تعدى على فتاة داخل مستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.