مسك أماكن حساسة بجسمي.. حبس موظف HR تعدى على فتاة داخل مستشفى

ألقت أجهزة الأمن القبض على موظف HR بأحد المستشفيات الخاصة لتحرشه بفتاة خلال الأنترفيو، وقررت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضية.

الواقعة بدأت بفيديو زعمت فيه فتاة وبلاغ لشرطة نجدة الجيزة قالت فيه إنها تعرضت للتحرش من موظف بمستشفى خاص بأكتوبر خلال تقدمها لشغل وظيفة وتم التحفظ على الموظف وعرضه على جهات التحقيق.

وقالت المجنى عليها وتدعى سلمى لـ القاهرة 24 إنها تعرضت للتحرش خلال مقابلة في مكتب المتهم وفوجئت به في أثناء ذلك يمسكها من أماكن حساسة بجسدها داخل مكتب ضيق، وأنه طلب منها إجراء المقابلة في وضع الوقوف رافضا جلوسها بينما كان يقف هو خلفها لكنه نهرته بشدة وصرخت حتى أنقذها العاملون بالمستشفى.

وأضافت أنها صممت على تحرير محضر وعدم التراجع حتى يكون عظة لأمثاله وتشجيعا لأي فتاة تتعرض للتحرش للحصول على حقها بالقانون.

القاهرة 24