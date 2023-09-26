معلمة داخل محكمة الأسرة: زوجي بيخوني وكل ما اضبطه يبكي..!!

تقدمت مدرسة أربعينية تدعى شيرين. ا بدعوى خلع في محكمة الأسرة ضد زوجها محمد. ن.

وروت الزوجة تفاصيل اكتشفاها خيانة زوجها لها ونزواته المستمرة، على الرغم من عدم تقصيرها تجاهه، كما ذكرت في دعواها.

وقالت شيرين مقدمة دعوى الخلع، إنها تزوجت بصحيح العقد الشرعي زواجا تقليديا، وإنها تعمل مدرّسة لغة فرنسية، وزوجها ميسور الحال؛ حيث إن الحياة بينهما كانت مستقرة طوال مدة الزواج، حتى اكتشفت خيانته لها، وتحدثه مع الفتيات على تطبيق واتس آب.وتابعت أنها اكتشفت خيانة زوجها لها عبر تطبيق واتساب، بعدما رأت محادثات مخلة مع فتيات وسيدات، يطلب منهن صورا وفيديوهات لهما في أوضاع منافية للآداب، ومع كل مرة كانت تكتشف فيها خيانة زوجها لها، كان يبكي بالدموع لكي تسامحه ويعدها بأنه لن يكرر الأمر مرة أخرى لكن دون جدوى.

وأضافت أنها ظنت أن أفعال زوجها ما هي إلا نزوات مؤقتة، لكن مع مرور الوقت والأيام شعرت الزوجة أنه طبع في زوجها ليصبح شخصا خائنا في وجهة نظرها، ولم تعد تستطع أن تسامحه نهائيا، ووصل الأمر إلى رفع دعوى خلع في محكمة الأسرة.

القاهرة 24