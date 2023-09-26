قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة

أصدر الدكتور أبوبكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم 299 لسنه 2023م برئاسة وزير الزراعة والغابات المكلف ووكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي نائباً للرئيس ومحافظ مشروع الجزيرة عضوا ومقررا وعضوية وكيل وزارة الري والموارد المائية وممثل ولاية الجزيرة وممثل بنك السودان المركزي ومدير عام هيئة البحوث الزراعية والسيد ياسر نقد عبدالجليل ممثلاً للعاملين. وسمى القرار ممثلي المزارعين حسب الرسول محمد عبد القادر وسفيان النعمة البشير العوض والطيب السيد العبيد ومبارك علي تمرة وعادل محمد أحمد الجزولي إضافة لوليد علي عباس ممثلاً لملاك الأراضي عضواً . سونا

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