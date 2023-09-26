شاهد بالفيديو .. محمد نعيم سعد عريس على أنغام “غنن يا بنات العديلة لي وقالو السيرة جات”

في إحدى حلقات برنامج “متاعب” الكوميدي والذي كانت تقدمه فرقة الأصدقاء المسرحية بقيادة محمد نعيم سعد، كانت الأغنية المشهورة “غنن يا بنات”، حيث أعاد ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي نشر جانب من حلقة “العريس”.

ويظهر في الحلقة التي سجلت وبثت مطلع تسعينات القرن الماضي، الممثل محمد نعيم سعد وهو يؤدي دور العريس، بينما يقوم مصطفى أحمد الخليفة بأداء دور فنان حفل العرس، حيث يغني “غنن يا بنات العديلة لي وقالو السيرة جات العديلة لي”.

وبقدر التفاعل الذي كان في الحفل من الجمهور الحاضر، كان هنالك تفاعل آخر على السوشال ميديا السودانية وذلك بحسب رصد محرر “النيلين“، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع، وعلق المتابعون بمشاعر متباينة، تظهر استعادتهم للذكريات، وهم يعيشون الآن أجواء حرب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

وقارن متابعون آخرون بين الفن الذي كان يقدمه محمد نعيم سعد، وابنته المطربة والممثلة رؤى محمد نعيم.

شاهد الفيديو وتفاعل الجمهور:

المصدر – “النيلين“