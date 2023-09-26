قهوة وبخور.. جورجينا تشعل المواقع احتفالا باليوم الوطني في السعودية – شاهد الصور

احتفلت المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ 93 وسط أجواء جذبت أنظار العالم وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء أبرزها إطلالة جورجينا رودريجيز، صديقة لاعب كرة القدم الأشهر في العالم كريستيانو رونالدو.

وظهرت جورجينا رودريجيز، خلال مقطع فيديو قصير وهي ترتدي العباءة التي تعتبر الزي الرسمي في المملكة العربية السعودية، وتطلب فنجانا من القهوة باللغة العربية داخل أحد المحلات التجارية الشهيرة في المملكة كجزء من الترويج والاحتفال.

كما مارست جورجينا رودريجيز الطقوس العربية التقليدية داخل المحل بتجربة البخور العربي واستكشاف العطور العربية المختلفة من العود والعنبر وغيرها من أرقى الأنواع التي تشهد رواجا في عالم الأزياء والموضة.

وتستمتع جورجينا رودريجيز بإقامتها في المملكة داخل قصرها الخاص منذ انتقالها للعيش مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للعب في الدوري السعودي في صفقة هي الأعلى في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتجذب إقامة الأسرة البرتغالية في المملكة أنظار متابعي مواقع التواصل الإجتماعي حول العالم يوما بعد يوم نظرا لانتقالهم وتجولهم المستمر داخل المولات التجارية والقرى السياحية والمنتجعات التي تهتم المملكة بتدشينها منذ عدة أعوام لمواكبة التطور السياحي العالمي.

وتقود المملكة العربية السعودية مسيرة حاشدة من الفعاليات اللافتة للأنظار في مختلف المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية حتى أصبحت في أعلى قائمة الدول العربية تطورا.

صدى البلد