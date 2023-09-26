بنكك يفاجئ الأسواق السودانية ويخفض سقف التحويل اليومي والشهري

بنكك أعلن تطبيق بنكك المملوك لبنك الخرطوم، أنه وبحسب توجيهات بنك السودان المركزي سيتم تحديد سقوفات التحويل للعملاء كالأتي: بحد أقصى مبلغ 6 مليون جنيه لليوم وبحد شهري أقصاه 100 مليون جنيه وذلك للحسابات العادية. وفيما يلي الحسابات المميزة فقد تم تحديد مبلغ 10 مليون جنيه للتحويلات اليومية وبحد أقصى 200 مليون جنيه في الشهر. بورتسودان (أخبار الخليج 365)

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