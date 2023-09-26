تقديم بيان السودان أمام الدورة67للمؤتمر العام للوكالةالدوليةللطاقة الذرية

قدم معالي السيد البروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء 26سبتمبر 2023م عبر تسجيل مسبق بيان السودان أمام الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بمقر الوكالة بفيينا في الفترة 25-29سبتمبر 2023م، حيث دعا معاليه لدعم الوكالة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل لتحقيق شعار الذرة من أجل السلام والتنمية كحقيقة ماثلة على الأرض.

وثمن البيان التعاون القائم بين السودان والوكالة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية والصحة والتعليم والطاقة، داعيا الوكالة والشركاء للمساهمة في إعادة تعمير المرافق التي خربها التمرد، ولدعم السودان في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأشار البيان لتنامي أهمية ملف الأمن الغذائي على المستوى الدولي مشيدا بإطلاق المدير العام مبادرة الذرة من أجل الغذاء داعيا الشركاء لدعمها ، وكذلك دعم مبادرة السودان لإنشاء مجموعة أصدقاء الأمن الغذائي بفيينا.

في منحى ذي صلة جدد معالي السيد الوزير التزام حكومة السودان بالوفاء بالالتزامات المتفق عليها في مبادرة أشعة الأمل لمحاربة السرطان، واستعداد السودان للمشاركة في كافة مشاريع التعاون الفني للوكالة في أفريقيا، بجانب التزامه بالإجراءات الرقابية في مجالات السلامة والأمن النوويين والضمانات وتطوير إجراءت الاستعداد والاستجابة للطواريء النووية والإشعاعية.

الجدير بالذكر أن وفد السودان المشارك في المؤتمر يضم ممثلين لهيئة الطاقة الذرية السودانية والجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية وبعثة السودان الدائمة لدى المنظمات الدولية بفيينا.

سونا