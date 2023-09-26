كسلا تبدأ ترتيبات استضافة مؤتمر تقييم اعمال الحج بالسودان

شرعت ولاية كسلا ممثلة في امانة الحج والعمرة بوزارة التربية والتوجية قطاع التوجيه في وضع ترتيباتها واستعداداتها لاستضافة مؤتمر تقييم وتقويم اعمال حج العام 1444هـ والمقرر له الخامس من اكتوبر المقبل بمشاركة وزير الشئون الدينية والاوقاف والمجلس الاعلى للحج والعمرة والجهات ذات الصلة بالولايات.

وفي هذا الاطار اطلع والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله لدى لقائه وزير التربية والتوجيه رئيس اللجنة العليا لاعمال الحج الاستاذ ماهر الحسين والدكتور محمد عثمان دقليل امين امانة الحج والعمرة مقرر اللجنة اطلع على الرؤى الموضوعة والترتيبات المطلوبة لاقامة المؤتمر ابتداءً من إستقبال ضيوف الولاية المشاركين في المؤتمر خلال الفترة المقبلة.

واشاد الوالي بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الحج لاداء مناسك الحج للموسم الماضي مرحبا باختيار واستضافة الولاية لاقامة المؤتمر الذي يعتبر سانحة لتقييم وتقويم اداء حج العام السابق ووضع ترتيبات حج الموسم القادم.

وقال ان الولاية ورغم الظروف التي مرت بها البلاد استطاعت ان تقدم عملا متميزا من اجل خدمة حجاج بيت الله الحرام مما جعلها محل اشادة وتقدير على المستوى الاتحادي وجهات الاختصاص في الممكلة العربية السعودية.