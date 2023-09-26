مدير شرطة الولاية الشمالية يتفقد سير العمل بقسم شرطة تنقاسي

اكد مدير شرطة الولاية الشمالية لواء شرطة (حقوقي) د. محمد أحمد الأمين تكملة العمل بقسم شرطة منطقة تنقاسي بمحلية مروي وقال خلال تفقده سير عمليات البناء والتشييد برفقة مدير شرطة المحلية وعدد من القيادات الأمنية والشرطية وأعيان تنقاسي قال إن تهيئة بيئة العمل الشرطي تحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية معا و أن العمل في قسم منطقة تنقاسي يمضي بالصورة المطلوبة ، داعيا أعيان المنطقة لزيادة وتيرة الدعم الشعبي ومواصلة جهودهم الرامية لتشييد القسم مشيرا إلي ضرورة تكملة العمل بالقسم في الفترة المحددة خدمة للمواطنين وبسطا للأمن والإستقرار بالمنطقة والمحلية هذا ويعتبر قسم منطقة تنقاسي بمحلية مروي الذي تأسس قبل عشرات السنين واحدا من الأقسام الشرطية التي يشهد لها التاريخ بعطائها وتسعي شرطة الولاية بالتنسيق مع الجهد الشعبي لإعادة تأهيله خاصة بعد أن شهدت المنطقة توسعا ملحوظا وزيادة في الكثافة السكانية وتشير المعلومات إلي أن العمل بقسم شرطة تنقاسي سيكتمل مع بداية العام المقبل. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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