إكتمال الخارطه النهائية لسوق تجار الخرطوم بالجزيرة

أعلن الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف بولايه الجزيره لدى ترأسه بمكتبه صباح اليوم الإجتماع المشترك للجنة الفنية العليا الخاصة بالنظر في طلبات إستيعاب التجار برئاسة الأستاذ صلاح الدين محمد أحمد المدني مدير عام مصلحة الأراضي واللجنة الشعبيه للتجار، عن إكتمال الترتيبات لمنح دكاكين لتجار أسواق الخرطوم المتضررين من الحرب بمدني من حيث الخارطة النهائية للسوق وقيمة رسوم الخدمات والمقدم المدفوع للدكان 3.5 _ 5 ملايين جنيهاً حسب المساحات.

وعبر الوزير عن إشادتة بأداء اللجنة والجهد الذي قامت به وأكد أن السوق سيكون معبراً ونقطة تحول إقتصاي للولاية ومحط أنظار عالمي وولائي مبيناً أن وزارته تتجه نحو الإعمار وتشجيع قيام المشروعات بأسعار مناسبة لتغيير الواجهة المعمارية للولاية بما يتناسب وكونها الولاية الإقتصادية الأولى بالبلاد.

وكشف عن الجهود المبذولة لإنشاء مطار بمواصفات عالمية داعياً اللجان للتحلي بالشجاعة في إتخاذ القرارات الصحيحة التي ستنعكس إيجاباً لمصلحه الولاية .

من جانبه أكد رئيس اللجنة أن أسعار الدكاكين تعتبر تشجيعية تستهدف إقامة سوق تجاري بمواصفات عالمية يسهم في الإستقرار الإقتصادي وتوفير فرص عمل لمواطني الولاية بجانب أحداث نهضه تنموية .