منظمة (مشاد) تبدأ في إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى بالفاشر

شرعت منظمة شباب من اجل دارفور (مشاد) اعتبارا من اليوم في إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى بالفاشر وذلك ضمن مشروعات المنظمة التي تهدف لدعم النظام الصحي بالولاية الذي تأثر كثيرا بالحرب التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس المنظمة الأستاذ أحمد عبدالله إسماعيل في تصريح لـ(سونا) إن إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى بالفاشر يتضمن صيانة آليات واثاثات المركز وتوفير المياه بصورة دائمة، ومعالجة مشكلة الصرف الصحي وتوفير التغذية الصحية للمرضى وتوفير دعم مالي شهري لتسيير المركز اداريا وتحفيز الكوادر الطبية، إلى جانب إصحاح بيئة المركز.

وعبر إسماعيل عن تقديره لما وجدته المنظمة من إهتمام وتعاون وتنسيق من قبل وزارة الصحة بالولاية، الأمر الذي قال إنه ساعد المنظمة في التعرف على الاحتياجات الطارئة لمركز غسيل الكلى، واحتياجات القطاع الصحي بالولاية بصورة عامة.

وتعهد إسماعيل بالمضي في دعم وإعادة المرافق الصحية بالفاشر وتوفير متطلباتها حتى تتمكن من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مجددا دعوته للمنظمات الدولية والمحلية والإقليم إلى التضامن والتنسيق والمسارعة في إعادة تأهيل المرافق الصحية وتوفير الأدوية والمعينات الأخري التي تمكنها من تقديم الخدمات المطلوبة في مجالات الرعاية الصحية الاساسية وغيرها.