بادي يشارك في الفعاليات الختامية للإحتفالات بالمولد النبوي بالدمازين

شارك الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه أعضاء الحكومة ولجنة الأمن والأمين العام لحكومة الإقليم والمك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم ولفيف من قيادات الطرق َ الصوفية، شارك عصر اليوم بميدان المولد بالدمازين في الفعاليات الختامية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. ولدى مخاطبته حاكم الإقليم المحتفلين بالمولد دعهم الى ضرورة العمل على إفشاء السلام وتوحيد الصفوف والالتفاف حول راية القوات المسلحة لتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين، ووجه الطرق الصوفية للعمل من أجل إشاعة قيم المحبة وحماية الشباب من مخاطر المخدرات والثقافات والأفكار الدخيلة والعمل على تحصينهم بالقيم الإسلامية الفاضلة، وأشار للإرث الإسلامي بالمنطقة منذ فجر السلطنة الزرقاء التي حكمت بالشريعة الإسلامية الحقيقية. اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية دعا للاستفادة من ذكري المولد النبوي الشريف في تعميق القيم الفاضلة وتعزيز السلام والأمن في ربوع الإقليم. الاستاذ يوسف الهادي محافظ الدمازين أعرب عن تقديره للدور المتعاظم للطرق الصوفية في نشر الدعوة الإسلامية بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة. وتحدث في اللقاء كل من الاستاذ سامي الرشيد المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وممثل الطرق الصوفية. سونا

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