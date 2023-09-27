البرهان يهنئ الشعب السوداني والأمة الإسلامية بمولد المصطفي

هنأ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام الشعب السوداني والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وعبر البرهان عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات للشعب السوداني والأمة الإسلامية بذكرى مولد الرسول الكريم ، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الشعب السوداني وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وسلام وأمن. سونا

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