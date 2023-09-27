شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير الإنصرافي يفجرها داوية ويكشف حقيقة الفيديوهات الفاضحة للحرس الشخصي لحميدتي ويكشف هوية الحسناء التي ظهرت معه وهو يداعب “صدرها” في لقطات ساخنة

فجر الناشط السوداني الأشهر في السودان “الانصرافي” حقيقة الفيديوهات الضجة والفاضحة التي تم تسريبها للحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد “صرفة” في آخر “لايف” له أن صديقه الناشط المعروف غسان قام بكشف حقيقة المقطع وحقيقة الفتاة التي ظهرت مع حرس حميدتي في المقاطع التي تم وصفها بالساخنة.

وقال الإنصرافي خلال حديثه الذي تابعه الآلاف من السودانيين أن الفتاة اسمها شيماء وظلت طوال الفترة الماضية في حالة هجوم ضد غسان.

وأكد الناشط الشهير بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن حرس حميدتي وشيماء تقابلا بإحدى الشقق التي قام أفراد الدعم السريع بالاستيلاء عليها.

ونفى أن يكون الفيديو مفبرك كما أكد أن الحرس هو إبن خالة حميدتي وتغير شكله بعد أن اتبع نظام غذائي لتخسيس جسمه بناء على طلب من قائد الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)