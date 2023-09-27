شن عضو لجان مقاومة العباسية عباس إبراهيم, هجوماً قاسياً على رئيس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك وذلك على خلفية الظهور المفاجئ للأخير والذي زعم من خلاله بأن حكومتهم هي الشرعية قبل أن ينقلب عليها البرهان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرج عباس الذي انضم حديثاً لركب المستنفرين بالجيش في مقطع فيديو انتقد من هاجم من خلاله حمدوك ووصفه بالحرامي.
وطرح عضو لجان المقاومة السابق عدد من الأسئلة على حمدوك وحكومته قائلاً: (سلمناكم الدولار بي كم ووصلتوه كم؟).
وحمل عباس بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين حكومة حمدوك السابق مسؤولية كل ما يحدث بالبلاد الآن قائلاً: (السودان ما شاف إهانة إلا في زمنكم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عضو لجان مقاومة العباسية يهاجم “حمدوك” ويصفه بالحرامي (سلمناكم الدولار بي كم ووصلتوه كم والسودان ما شاف إهانة إلا في زمنكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.