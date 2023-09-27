واصلت الإعلامية والممثلة السودانية أمول المنير تخصصها في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للمثلة الملقبة بالحسناء أثار اهتمام المتابعين. أمول ظهرت خلال المقطع وهي تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنان سامي عز الدين (دكتورة مجيهة نايرة نورة كان شوفتوا). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين اعتبر أن أمول تريد توصيل رسالة لشخص معين, وكتب أحد المعلقين (شكلها مغارز للحرس الشخصي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء أمول المنير تشعل مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير داخل غرفتها على أنغام أغاني الهجيج (مجيهة نايرة نورة كان شوفتوا) ومتابعون: (شكلها مغارز للحرس الشخصي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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