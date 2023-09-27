فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

لقت فتاة مصر الجديدة نفس مصير طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، حيث انتظرها خطيبها السابق أمام مقر عملها بعمارات العبور بمصر الجديدة وأطلق عليها عيارا ناريا أودى بحياتها.

قصة فتاة مصر الجديدة حملت تفاصيل صادمة، حيث كانت الفتاة مخطوبة للمتهم قبل فترة، وظل طوال فترات بعيدة يطاردها من أجل العودة إليها، إلا أنها كانت ترفض ذلك حتى انتظرها في نهاية اليوم أمام مقر عملها الذي يعلمه جيدا وأمسك سلاح خرطوش وما أن خرجت من العمل حتى أطلق عليها عيارا ناريا نتج عنه مصرعها في الحال.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة مصر الجديدة، حيث تبين أنها كانت مخطوبة للمتهم قبل فترة، وانفصلت عنه بسبب مشكلات بينهما، فقام المتهم بانتظارها أسفل مقر عملها وعقب مشاهدته لها أخرج سلاح الخرطوش وأطلق عيارا ناريا عليها سقطت على أثره جثة هامدة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الفتاة بالغة من العمر 22 عاما والمتهم بالغ من العمر 26 عاما، وكان خطيبها قبل فترة إلا أنها رفضت تعود إليه بعد مطاردات لها، فقام بانتظارها أسفل مقر عملها الذي يعلمه وما أن خرجت حتى أطلق عليها عيارا ناريا أودى بحياتها.

صدى البلد