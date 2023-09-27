شاهد بالصور.. أطول أنف في العالم.. كلبة كندية تثير دهشة كل من يراها

شاهد - أخبار الخليج 365 أثارت كلبة كندية حالة من الدهشة بين الآلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “انستجرام” إثر انتشار صورها على التطبيق الشهير. نظرا لطول أنفها الذي يبلغ 12 بوصة، أطلق على الكلبة التي يتابع صفحتها عبر “انستجرام” ما يقرب من 110 ألف متابع أنها “صاحبة أطول أنف في العالم”. ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الأربعاء، فإن الكلبة الكندية تشتهر بوجوهها الطويلة بشكل مثير للإعجاب وكذلك أنفها أيضا. صدى البلد

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