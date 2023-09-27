نفرة جماهير الدندر لانطلاق معسكر الشهيد ود حبوبة بمحلية الدندر

خاطب الاستاذ الضوء احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر اليوم نفرة الادارة الاهلية بالدندر بمشاركة الشباب والمرأة والغرفة التجارية لدعم ونصرة القوات المسلحة. وأشار الى ان إنطلاق معسكرات الكرامة بالدندر جاءت متزامنة مع احتفالات العالم الاسلامي بمولد المصطفى صل عليه وسلم والمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية السودانية مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة والانتصارات التي ظلت تحققها القوات المسلحة في مسارح العمليات مؤكدا اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق معسكر الشهيد عبدالقادر ودحبوبة بالدندر واشاد بتجاوب وتدافع المواطنين مع نفرة دعم القوات المسلحة. فيما اشاد النقيب اباذر عبدالباقي حسين ممثل قائد الفرقة ١٧ مشاة بسنجة بحماس وتجاوب مواطن الدندر مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة العز والكرامة. العمدة عمر الطيب يوسف اكد جاهزية الدندر لدعم القوات المسلحة بالرجال والمال من اجل عزة وكرامة الوطن مشيراً إلى مباركة قيام معسكر الشهيد ود حبوبه، واكد ان المرحلة القادمة سوف نشهد افتتاح عدد من المعسكرات على مستوى قرى ريفي شرق وغرب الدندر. سونا

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