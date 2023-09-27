الخدمات الصحية بمحلية الجبلين تقيم يوما صحيا بمركز الوافدين بابوتقابة

الجبلين - أرشيف أقامت إدارة الخدمات الصحية بمحلية الجبلين بالشراكة مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بمركز الإيواء بمنطقة أبو تقابة بوحدة كنانة الادارية صباح اليوم، اقامت يوما صحيا وعلاجيا تحت رعاية وإشراف الاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين، بحضور الاستاذة فاطمة عبدالله عبدالباقي مدير صحة البيئة بوحدةكنانة الادارية. وقال الاستاذ معتز مكين احمد مدير الخدمات الصحية بالمحلية ان اليوم الصحي يشتمل علي عيادة طبيب، معمل مجهري للفحص السريع، صيدليه بالإضافة إلى التغذية والصحة الانجابيه وتوفير أدوية وعلاجات الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض المزمنة من السكري والضغط بجانب الأمراض ال مستوطنه. وأشار إلى ان اليوم يصاحبه الرش الرزازي الفوري لمكافحة نواقل الأمراض بالغرف والحمامات والمراحيض بمراكز الإيواء. واشاد بالدور الكبير الذي ظل يطع به المدير التنفيذي لمحلية الجبلين في الاسناد والدعم المادي لبرامج وأنشطة إدارة الخدمات الصحية بالمحلية. وفي ذات المنحي أشارت الأستاذة حياة اسماعيل سليمان مدير ادارة التغذية بالخدمات الصحية بالجبلين قيام الجولات المنتظمة لمراكز الإيواء بالمحليه يومي الأحد والأربعاء وذلك لاكتشاف حالات سوء التغذية للاطفال دون الخمس سنوات بالإضافة الي الحوامل والمرضعات وإقامة المحاضرات التثقيفية في التغذيه والتغذيه التكميلية والتنوير في كيفية الرضاعة الطبيعية. وقالت إن الاهتمام بشريحة الأطفال أقل من خمس سنوات يهدف الي اكتشاف سوء التغذية الحاد والمتوسط وتوزيع دربات علاجية وأدوية روتينية للأطفال المصابين، وأضافت إلى أنه يتم إعطاء تغذية علاجية للحوامل والمرضعات بجانب حبوب “الفيفول والفولك إسد” وهي تعتبر من المغذيات الدقيقة للحوامل والمرضعات. سونا

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