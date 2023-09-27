تعاون بين سنار والنيل الأزرق في تبادل خبرات التأمين الصحي

التامين الصحي وقفت ادارة التامين الصحي فرع ولاية سنار على تجربة ادارة التأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق فى مجال تنفيذ تجربة فرع النيل الأزرق في تنفيذ قرار مشاركة المريض مؤقتا في الخدمات المقدمة بنسبة 25%. ووقف الوفد ميدانيا على سير العمل بمركز صحي بكري يس بالرصيرص ومركز صحي الشافعي بالدمازين ومركز الشهيد د. بابكر عبدالحميد التخصصي للسكري والعيادة المحولة وصيدلية السلامة بالدمازين . جاء ذلك لدى زيارة وفد.سنار اليوم للاقليم برئاسة د. إشراق حسن مدير الخدمات الصحية المكلفة بفرع سنار يرافقها د. الحبيب حمد رئيس قسم الخدمة الصيدلانية والأستاذ شمس الهدى رئيس قسم تقنية المعلومات والأستاذ عمر طيفور المراجع الداخلي للفرع. وعقد الوفد إجتماعا مشتركا مع فرع الاقليم برئاسة دكتور ابوبكر الصديق عوض مدير فرع اقليم النيل الازرق بحضور مدراء إدارات الخدمات الصحية والتخطيط والمعلومات والبحوث والشئون المالية والإدارية والمراجع الداخلي بالفرع. واعرب د. أبوبكر الصديق عن ترحيبه بالوفد آملا الإستفادة القصوى من الزيارة وتحقيق الهدف المنشود. وأوضحت رئيس الوفد أن الزيارة جاءت بتوجيه من مدير فرع سنار مستعرضة الصعوبات التي واجهت الفرع في تنفيذ القرار آملين أن يعود الوفد برؤية واضحة يستطيع خلالها تجاوز هذه المرحلة. وتناولت د. عواطف محمد النور مدير إدارة التخطيط والمعلومات والبحوث تجربة فرع الاقليم والمراحل التي مر بها تنفيذ القرار والتحديات التي واجهته. سونا

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