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تمكنت شعبة مباحث المخدرات بولاية القضارف من ضبط متهم وجد بحوزته مخدرات وسلاح ناري.
وبالعودة الي تفاصيل الضبطية وردت معلومات تفيد بوجود احد الأشخاص برتبة مساعد يتبع لقوات الدعم السريع المتمردة يسكن احد أحياء مدينة القضارف يتاجر في بيع المخدرات وعلي الفور تم تشكيل فريق ميداني متخصص حيث تم تحديد ساعة الصفر ومداهمة منزل المتهم.
ووجد بحوزته مخدرات وجهاز لاب توب اضافة الى عدد من الهواتف الذكية وقطع سلاح وذخيرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مكافحة المخدرات القضارف تضبط أحد منسوبي الدعم السريع المحلول بحوزته مخدرات وسلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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