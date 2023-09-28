شرطة مرور محلية حلفا الجديدة تنظم يوما توعويا بالسوق الكبير

نظمت شرطة مرور محلية حلفا الجديدة بولايه كسلا تحت اشراف السيد مدير مرور محلية حلفا الجديدة نفذت يوما توعويا وإرشاديا بالسوق العمومي. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اليوم التوعوي شمل مواقف الترحيلات بالاحياء السكنية والقري بحضور ممثل رئيس قسم مرور محلية حلفا الجديدة وقدمت خلال البرنامج عدد من الفقرات منها العصا البيضاء للكفيف و محاضرات توعوية وارشادية و مستبقات وجوائز اضافة الي مداخلات من المواطنين. يذكر ان البرنامج التوعوي حظي بأشادات وقبول من قبل السائقين والمواطنين الذين اشادو باهتمام مرور المحلية بنشر و تثقيف وتوعية المواطنين تحقيقا للسلامة المرورية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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